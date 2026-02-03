JAPANNEXTは創業10周年を記念して、「おかげさまで10周年。6Kモニタープレゼントキャンペーン」を実施する。6Kモニター「JN-X6K」を1名にプレゼントするという太っ腹企画。2025年9月の製品発表会で参考展示していた6Kモニターを製品化し、2026年2月に発売することが決定したとのこと。 応募は公式X（旧Twitter）アカウント（@japannext1）のフォローとキャンペーン投稿のリポストで完了する