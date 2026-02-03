2月3日、B1東地区所属の千葉ジェッツは、4人組ガールズグループのIS:SUE（イッシュ）と千葉JフライトクルーチアリーダーズSTAR JETSがコラボレーションした『Super Luna』スペシャルダンス映像がIS:SUEの公式YouTubeチャンネルにて公開された。IS:SUEはサバイバルオーディンション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』のファイナリストで構成されたガールズグループ