きょう（３日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比２０６５円高の５万４７２０円と急反騰。突発的な強気相場への傾斜で一気に史上最高値を更新した。ＡＩトレードの影響はあると思われるが、上にも下にも予測不能の相場が続く。前日は朝高後に急速に値を消し、後場はひたすら下値を掘り続け、結局６６０円あまりの大幅安で安値引けのオマケ付きとなった。ところがきょうは再び上方向に巻き戻され急浮上、と目まぐ