今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、やや方向感に欠ける展開が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５５円２０～１５６円００銭。 ２日に発表された米１月ＩＳＭ製造業景況感指数が、市場予想を上回ったことを受け、ニューヨーク市場で一時１５５円７０銭台までドル高・円安が進んだ。ただ、３日の東京市場に移ってからは、１５５円４０銭近辺での一進一退が続いた。米政府機関の一部閉鎖