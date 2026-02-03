横浜FCは3日、Jリーグ百年構想リーグと2026/27シーズンに臨むキャプテンにDF細井響(22)が就任することが決まったと発表した。細井は今季、新潟医療福祉大から正式加入するSB。昨季も特別指定選手として終盤戦の主力を担い、ロングスローや対人能力を武器にJ1リーグ戦8試合1得点を記録していたが、J2降格を経て臨むルーキーイヤーに異例の大抜擢となった。副キャプテンにも早稲田大出身3年目のMF小倉陽太(24)、日本大出身2年目