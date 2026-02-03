ヴァンフォーレ甲府は3日、Jリーグ百年構想リーグのキャプテンにDF井上樹が就任することが決まったと発表した。井上は小学生時代から甲府のアカデミーで育ち、明治大経由で2024年に加入したDF。明治大時代もキャプテンを務めていたなか、大卒3年目で大役を託された。井上はクラブを通じて「ヴァンフォーレ甲府でキャプテンができることとても光栄に思います。これまでのクラブの歴史を尊重しつつ、素晴らしいメンバーが揃っ