ＨＯＵＳＥＩ [東証Ｇ] が2月3日大引け後(17:30)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の2300万円→5400万円(前の期は1億2800万円)に2.3倍上方修正し、減益率が82.0％減→57.8％減に縮小する見通しとなった。ただ、通期の連結最終損益は従来予想の1億8700万円の赤字→1億9300万円の赤字(前の期は1億2500万円の黒字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画