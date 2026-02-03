三光産業 [東証Ｓ] が2月3日大引け後(17:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の2億2900万円→2億2500万円(前期は1億2600万円)に1.7％下方修正し、増益率が81.7％増→78.6％増に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1億5200万円→1億4800万円(前年同期は1億1500万円)に2.6％減額し、増益率が32.2