2月7日（土）13:30〜15:40（※最大10分延長）にて、日本テレビ系全国ネット（28局）で、明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド EASTグループ第1節「FC東京×鹿島アントラーズ」を生中継。中継番組の出演者が決定！解説は、1993年Jリーグ開幕戦の出場メンバーでもある北澤豪氏と、Jリーグで500試合以上に出場した柿谷曜一朗氏が担当。副音声では、「今年の推し選手みつけた！Jリーグデータ＆プロフィールクイズ」を実施。Jリ