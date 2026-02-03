【ワシントン＝淵上隆悠】米国のクリントン元大統領と妻のヒラリー元国務長官が、少女らの人身取引罪などで起訴された米実業家ジェフリー・エプスタイン氏（勾留中の２０１９年に死亡）の事件を巡り、下院監視・政府改革委員会で証言することに同意した。夫妻の広報担当者が２日、ＳＮＳで明らかにした。同委員会は１月２１日、これまで証言の要請に応じてこなかった夫妻を議会侮辱罪で刑事訴追するよう求める決議案を賛成多数