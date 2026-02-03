名古屋市西区の老舗「大滝」で多くの人を魅了しているのが、こだわりのちゃんこ鍋です。料理人歴50年の大将が仕立てる一杯は、旬の具材と黄金色のスープが織りなす奥深い味わいです。 ■こだわりのちゃんこ鍋の魅力 創業30年の老舗「大滝」。平日の夜でもほぼ満席という人気店の看板メニューが「松ちゃんこ」（1人前4600円）です。客：「とてもおいしい」 別の客：「彩りがすごく綺麗。優しくて、奥深い