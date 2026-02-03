日本テレビ系「news zero」（月〜木曜午後11時、金曜午後11時30分）が2日放送回で、高市早苗首相が1日放送のNHK「日曜討論」を急きょ欠席したことを報じた。番組はまず高市氏が1月31日の川崎市での演説会で、進行する円安をめぐり「『外為特会』の運用が（円安で）今、ホクホクの状態だ」と発言したことを報じた。続けて藤井貴彦キャスターが「発言の翌日にはケガの治療のため、討論番組を急きょ欠席するなどし、野党側がら批判が