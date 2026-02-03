回転寿司チェーン「くら寿司」にて「本ズワイガニ二種盛り」や「丸ズワイガニ二種盛り」「活〆ゆず寒ぶり」などが登場する「極上かにと寒ぶり」フェアを期間限定で開催。また、KURA ROYALの新メニューとして「こだわり抜いたTHEフォンダン」も同日より期間・数量限定で販売されます☆ くら寿司「極上かにと寒ぶり」フェア フェア開始日：2026年2月6日（金）〜販売店舗：全国のくら寿司店舗※店舗により価格は異な