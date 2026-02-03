高校生向けキャリア学習サービス「クラスイズ」を運営するBatonLinkは、第一三共ヘルスケアと連携し、2026年度の「セルフケア アンバサダー」の参加校を募集している。同プログラムは、高校生が第一三共ヘルスケアの社員と共に、セルフケアの基本知識を学び、SNSや広報活動を通じて同世代へ発信する力を身につけることを目的としている。プログラム実施の背景には、Z世代やα世代ではSNSなどのネットワークを主な情報源とする一方