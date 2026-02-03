アドビは2月2日、アニメーション制作ソフトウェア「Adobe Animate」のサポートを終了すると発表した。終了予定日は2026年3月1日（米国太平洋時間）。同日以降、Adobe.comでの新規購入はできなくなる。Adobe Animate公式サイト上で告知が行われているアドビは今回のサポート終了の理由について、「テクノロジーが進化するにつれて、ユーザーのニーズによりよく応える新しいプラットフォームやパラダイムが登場したため」とコメント