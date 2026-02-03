アップルが縦折りタイプの「iPhone Flip（仮称）」を検討していると報じられています。 ↑横折りの次はクラムシェル型（縦折り）に変わる？ 米メディアのブルームバーグによれば、iPhone Flipは折りたたんだときにほぼ正方形となる「クラムシェル型」のデザインになるとのこと。同様の縦折りスマートフォンには、Samsungの「Galaxy Z Flip」やモトローラの「motorola razr」などがあります。 アップルは2026年に横折りタ