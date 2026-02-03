【モデルプレス＝2026/02/03】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が2月3日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露し、話題となっている。【写真】紅白出場K-POP美女「女神級の美しさ」露出コーデで抜群プロポーション披露◆ウィンター、海辺で抜群スタイル披露ウィンターは、バルコニーや海辺でホルターネックのブラウンドットワンピースを着こなしたオフショットを公開。ほっそりした二の腕や