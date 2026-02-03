アイドルグループ「モーニング娘。」元メンバーで歌手の保田圭さん（45）が、2026年2月2日にインスタグラムを更新。1日に放送されたバラエティ番組「千鳥の鬼レンチャン」（フジテレビ系）で、100万円を獲得したことをあらためて報告した。「なんとかクリアできて本当に良かった 感無量です」保田さんは「鬼レンチャン」で、名曲のサビを音程を外さずに10曲連続で歌えるか挑戦する人気コーナー「サビだけカラオケ」に登場。2023年1