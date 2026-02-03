妻夫木聡と吉岡里帆が3日、“宝くじの聖地”といわれる西銀座チャンスセンターにて行われた「バレンタインジャンボ宝くじ」「バレンタインジャンボミニ」発売記念イベントに出席。吉岡からバレンタインチョコをもらったことのない妻夫木が、その悲しみを川柳にしたためて発表し、報道陣の笑いを誘った。【写真】冬らしいキュートなロングコート姿で登場した吉岡里帆「バレンタインジャンボ宝くじ」は、1等賞金が2億円、1等の前