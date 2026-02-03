◆リヤドダートスプリント・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場＝ダート１２００メートル）国内最終追い＝２月３日、美浦トレセン昨年３着のガビーズシスター（牝５歳、美浦・森一誠厩舎、父アポロキングダム）は、美浦・Ｗコースを単走で追い切られた。残り２００メートルから強めに追われるとグンと加速し、切れのある動きでフィニッシュ。タイムも６ハロン８１秒８―１１秒８と上々で森一調教師も「向こうでや