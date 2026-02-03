4月4日(土)放送開始のTVアニメ『黄泉のツガイ』にて、Vaundyがオープニング＆エンディングテーマの両方で作詞作曲を担当。オープニングテーマにVaundyが歌唱する「飛ぶ時」、エンディングテーマにyamaが歌唱する「飛ぼうよ」が決定した。国内外から今なお熱い支持を得る名作『鋼の錬金術師』の荒川弘が描く最新作にして、月刊「少年ガンガン」にて大好評連載中のシリーズ累計500万部を突破する『黄泉のツガイ』。オープニング・エ