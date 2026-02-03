メ～テレ（名古屋テレビ） 節分の3日、三重県桑名市の多度大社で、毎年恒例の豆まきが行われました。 多度大社で行われた「節分大厄除祭」では、応募した「福男」と「福女」合わせておよそ80人が、参集殿のベランダから参拝客に向かって福豆などを投げました。 福豆は祈祷を受けたもので、食べると無病息災の御利益があるということです。 豆まきは午前と午後の2回にわたって行われ、およそ1000人の参拝客が訪れま