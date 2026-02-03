元宝塚の雪組トップスターで女優の彩風咲奈が３日、東京・水天宮の節分祭で豆まきを行った。彩風は３月に東京・明治座でヒット映画のミュージカル版「天使にラブ・ソングを〜シアター・アクト〜」に森公美子とダブル主演する。演じる役の衣装にちなみ修道服姿、アフロヘアで登場。違和感なく着こなし、似合っていた。「貴重な経験をさせてもらった。豆まきが、全身運動だったと初めて知った。在団中は自由に豆まきをする機会