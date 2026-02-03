女優の森公美子が３日、東京・水天宮の節分祭に参加し、豆まきを行った。森は３月に東京・明治座でヒット映画のミュージカル版「天使にラブ・ソングを〜シアター・アクト〜」に主演する。演じる役の衣装にちなみ修道服姿、アフロヘアで登場した。日本の神様のところにキリスト教が参加。神様どうし、けんかしないのか気になるところだが、森も「異教徒の私たちに豆をまかせてくれて、お心が深い」と感謝。「ソフトボール投げ