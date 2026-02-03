資料学校給食 高松市教育委員会は、2026年4月からの学校給食費の値上げに伴い、給食費の一部を公費で負担する方針を示しました。 市の給食費の改定案によりますと、１食当たりの上げ幅は31円～43円となる見通しです。値上げ後の1食あたりの給食費は、小学校の低学年が298円(＋31円)、中学年が340円(＋36円)、高学年が375円(＋43円)となります。中学校は404円(＋43円)となります。 保護者の負担軽減を図るため、