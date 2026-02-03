1月30日に発生した高知県土佐市の山林火災が鎮火しました。土佐市消防本部が、2月3日午前、鎮火を発表しました。消防などによりますと、1月30日の午後2時過ぎ、土佐市北地の山林で火事が発生しました。現場は、竹林などが生い茂る山の中腹で、発生翌日にはほぼ煙が見えない状態になっていました。その後も消火活動は続き、発生から5日目の2月3日午前8時18分に、土佐市消防本部が鎮火を発表しました。火は、山の斜面など約4ヘクタ&#