新庄市の駐車場で3日未明、軽ワゴン車が全焼する火災がありました。車内で料理をしようと点火したカセットコンロの火が引火したとみられ、男性が病院に搬送されています。新庄警察署によりますと、3日午前0時35分ごろ、新庄市金沢の新庄市体育館駐車場で、同市に住む40代の男性が車内で料理を作るためカセットコンロを点火した際、火が衣服や車両に燃え移りました。男性は自ら110番通報し、消防が放水して1時間後に鎮火しました。