商船三井が共同運営する商船大学の卒業生たち＝3日、フィリピン・ダスマリニャス（共同）【ダスマリニャス共同】フィリピンのカビテ州ダスマリニャスで3日、商船三井と地元企業が共同運営する商船大学の卒業式が開かれた。卒業生代表の男性（25）は、世界の海運業界にとっての「安全運航を導く『灯台』になる」と誓った。商船三井の池田潤一郎会長も出席し「皆さんの航路が大いに充実したものになることを祈っている」と、祝辞を