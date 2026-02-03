ブルペンで投げ込むロッテ・石垣元＝都城ロッテのドラフト1位新人、石垣元（群馬・健大高崎高）が3日、宮崎県都城市のキャンプで、初めてブルペンに入った。一目見ようと訪れたファンがどよめく中、捕手が立った状態で力強く15球。多くのカメラに囲まれても動じず「楽しく投げ終われたので良かった」と、さらりと言った。「7割ぐらい」の力加減で投じたボールでも、捕手のミットに収まる快音が響く。サブロー監督は「一言で言