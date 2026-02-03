鳴門ボートのG1「第69回四国地区選手権」は予選4日間の攻防を終えた。4日に予選を勝ち上がった18人による準優勝戦が行われる。川原祐明（31＝香川）は1回走りの4日目7Rを2コースから2着。得点率8.00をキープし、オール3連対で予選を駆け抜けた。「自分がこれだけの成績を取れるのですから足はいいですよ。34％以上の感じはあります」。2連対率だけなら相棒の34号機は真ん中くらい。それ以上の実戦足が好成績に結びついている