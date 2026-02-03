いけすで泳ぐスルメイカ＝2025年6月、北海道函館市水産庁は3日、スルメイカの2026年漁期（4月〜27年3月）の漁獲枠について、1月に提案していた三つの選択肢のうち最大となる6万8400トンを採用する暫定案を示した。25年漁期の最終的な枠は2万7600トンで、約2.5倍の大幅拡大となる見通しだ。4日に開く漁業関係者らとの意見交換会を経て、今月下旬に審議会を開いて正式決定する。小型船による漁には1万5千トンを割り当てる。昨