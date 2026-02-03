2月23日に2ndフルアルバム「REVIVE+」をリリースするK-POPグループ、IVE。その中でも凛とした存在感を放つ、日本人メンバー・レイが今日、2月3日に22歳の誕生日を迎えた。【画像】「脚長すぎ！」身長169cｍ、圧倒的なスタイルを披露したIVEのレイ22歳。話題になった“金髪ギャル”姿も…2021年のデビューから4周年。今や世界的な人気スターへと上り詰めた彼女だが、韓国で「キム・レイ」というあだ名がつくほど親しまれている