モデルでタレントの貴島明日香（29）が3日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「ゆるりと、ね！」と書き出した貴島。顔より大きなジョッキを手にした写真をアップした。「久しぶりにがっつり前髪作ったんだけどね、やっぱあると落ち着くなーと思ってたんだけどね、もう伸ばしたくなってるよ、、、」とイメチェンも報告。ファンからは「素敵！」「可愛い」「とっても素敵ですよ」「可愛すぎん？」「よ