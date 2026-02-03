大型化対象便は昨年比で4倍以上にJAL（日本航空）グループが2026年1月29日、2026年度の国際線路線便数計画を決定したと発表しました。どのような特徴があるのでしょうか。【写真】えっ…これがホノルル線で乗れる「JALの最上位クラス」スゴい全貌ですこの計画により、JALの成田〜デリー（インド）線とJTAの那覇〜台北桃園線が新たに就航し、国際線の運航便数は前年比101％に拡大します。また、日本発で人気の高いGW・年末年