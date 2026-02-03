犬が降参しているときにみせるサイン 1.身をかがめるよう体勢を低くして動かなくなる 犬が強いプレッシャーを感じているとき、身をかがめるよう体勢を低くして動かなくなることがあります。 飼い主に厳しく叱られているとき、見知らぬ犬や人が急に近づいてきたとき、体勢を低くして降参のポーズをみせることがあります。 「強い刺激に負けてしまいそうです」「私は脅威ではありません」「争いたくないので攻撃を