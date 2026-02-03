スカンジナビア航空は、コペンハーゲン〜ドバイ・プーケット・クラビ線を冬スケジュールに開設する。コペンハーゲン〜ドバイ/アール・マクトゥーム線は、10月25日から1日1往復を運航する。機材はエアバスA320neoを使用する。2011年以来となるアラブ首長国連邦（UAE）への乗り入れとなる。コペンハーゲン〜プーケット線は12月9日から最大週3往復、コペンハーゲン〜クラビ線は12月8日から週2往復を運航する。いずれも機材はエアバスA