インターネットイニシアティブ（IIJ）は3日、MVNOサービス「IIJmio」で期間限定の「回線セット特価」を開始した。期間は3月31日21時59分まで。 Galaxy Tab S11［12GB/128GB］モバイルルータセット 期間中、ギガプランと対象端末を同時に申し込むと、対象端末が回線セット特価で提供される。 「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」が3万6800円で提供されるほか、「Galaxy Tab S11」とモバイルル&#1254