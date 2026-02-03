２月２日、スペインのジローナに所属するドニー・ファン・デ・ベークがインスタグラムを更新。交際中のエステル・ベルカンプとの婚約を報告した。エステルさんは、アーセナルのレジェンドで元オランダ代表のデニス・ベルカンプの実の娘だ。英紙『The Sun』によると、これまでアヤックス、マンチェスター・ユナイテッド、エバートン、フランクフルトなどでプレーしてきたファン・デ・ベークは、2019年のアヤックス在籍時に、エ