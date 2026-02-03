北海道・札幌方面西警察署は2026年2月3日、札幌市西区に住む無職の男（65）が窃盗の疑いで逮捕されたと発表しました。男は2月3日午前11時すぎ、札幌市西区のスーパーで節分コーナーの巻き寿司1パック（販売価格1274円）を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、店舗の警備員が巻き寿司をエコバッグに入れる男を見つけて確保し、通報したということです。男は調べに対し「万引きしたのは間違いあ