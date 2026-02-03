長崎市教育委員会は、2日に中学校で提供された給食に、金属片が混入していたと発表しました。 長崎市教育委員会によりますと、金属片が混入したのは市内の中学校で、2日に提供された給食のから揚げです。 2年生の生徒がから揚げを口に入れた際、違和感を覚え見つかりました。 すぐに口から出したため、ケガはないということです。 市教委によりますと、金属片は長さ15ミリ、太さ1ミリほどで使用した調理器具が欠けて