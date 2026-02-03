今週の中盤にかけては、日本列島付近は冬型の気圧配置がゆるみ、各地の気温も高くなる見込みです。一方で、土曜日、日曜日は冬型の気圧配置や上空の寒気の影響で、日本海側の地域では雪の降り方が強まるおそれがあります。6日(金)午前9時の予想天気図です。等圧線が南北にのびていて、ここから土日にかけて冬型の気圧配置が強まる見込みです。7日(土)や8日(日)は、上空の寒気も強く日本海側の地域を中心に雪が強まるところがあるで