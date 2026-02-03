Snow Manの佐久間大介さんは2月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。同グループメンバーの宮舘涼太さんの私物を公開し、反響が寄せられました。【写真】宮舘涼太の私物「エレガント過ぎてロイヤルです」佐久間さんは「舘様のこういう"スカーフ"の使い方がオシャレなところまじで好き！あと、パンツからちょうどいい感じに見えるように着けるのもまじで好き！ってよく本人にも伝えてるw」などとつづり1枚の写真を投稿。宮舘さんの