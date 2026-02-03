豆まきをしたり恵方巻を食べた方も多いと思いますが、節分が終われば次は立春です。4日は日本の南の高気圧が張り出し、太平洋側を中心に全国的に広い範囲で晴れそうです。ただ、北陸や北日本の日本海側では雲が広がりやすく、にわか雨やにわか雪の所もあるでしょう。気温は全国的に平年より高い所が多く、北日本では平年より5℃以上高くなる所もある見込みです。暦通り春を感じられそうですが、急激な気温上昇により雪解けが一気に