「あずきバー 練乳ソース入り」井村屋は、長年支持を得ている「あずきバー」シリーズから、新たな商品として「あずきバー 練乳ソース入り」を2月16日に発売する。「あずきバー」は幅広い消費者に長年支持され、2023年に発売50周年を迎えた。2023年には50周年を記念して「白あずきバー」「あずきバー 復刻版」など話題性のある商品を展開し、多くの消費者に好評を得たという。また近年、様々な食品ジャンルにおいて、定番シリーズの