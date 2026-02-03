「キユーピー 1000アイランドドレッシング」（180ml／380ml）キユーピーは、昔から親しまれている「キユーピー 1000アイランドドレッシング（サウザンアイランドドレッシング）」をリニューアルし、2月19日から発売する。今回のリニューアルでは、好評を得ているコクとクリーミーさはそのままに、現代の消費者の嗜好に合わせて甘みと酸味のバランスを向上させた。「キユーピー 1000アイランドドレッシング」は、1963年にキユーピー