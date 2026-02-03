ボートレース平和島の「BTSオラレ上越開設14周年記念第63回東中杯」が4日に開幕する。3日の前検日、動きが光っていた一人が松下一也（43＝静岡）だ。前節、吉川晴人が仕上げて優出4着だった73号機を手にした松下。「班で周りから伸びているね、出ているねと言われました。悪くないですね」と上々の感触を得ていた。近年の当地実績を見ると、昨年9月22〜27日の前回戦「第22回サントリーカップ」は予選落ちも、昨年4月21〜24日