元KAT-TUNのメンバーの亀梨和也が自身のYouTubeチャンネル『亀梨和也チャンネル』に最新の動画をアップ。2匹の愛犬とともにプライベートを過ごす内容を公開したが、その模様が物議を醸した。【写真】「あ〜ん」プライベートで店員からカニを食べさせてもらう田中みな実何度も同じセリフを「亀梨さんは、ご実家でチワワのチビクロくんとプードルのジェリーちゃんの2匹の愛犬を飼っています。これまでもたびたび動画に2匹が登場し