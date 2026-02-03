俳優の窪塚洋介（46）が3日、自身のインスタグラムを更新。長男で俳優の窪塚愛流（22）との2ショット写真を披露した。洋介は「Lee 101の101周年キャンペーンに愛流と出演しました」と書き出し、広告撮影の様子を動画で紹介。「長い時代の中で、自分のスタイルを持ったたくさんの人たちが穿いてきた101。その節目に、その歴史の1ページに、親子でなれたことをとてもうれしく思います」とつづった。またストーリーズでは、幼い