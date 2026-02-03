街頭演説を聞く人たち＝1月31日、神奈川県内与野党は3日、報道各社の情勢調査結果を踏まえ、都市部の無党派層を意識し支持拡大を図った。不振が報じられた中道改革連合の野田佳彦共同代表は、自民党、日本維新の会による連立政権への批判を強め、反転攻勢を狙う。自民は単独での過半数確保の勢いを維持するため、高市早苗首相（党総裁）が期日前投票を繰り返し呼びかけるなど票固めに努めた。野田氏は維新の地盤、堺市で、衆院