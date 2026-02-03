【ワシントン共同】米航空宇宙局（NASA）は3日、国際月探査「アルテミス計画」で、宇宙飛行士4人が月を周回飛行する宇宙船オリオンの打ち上げは、3月以降になると発表した。最終試験の結果、準備に時間が必要と判断した。